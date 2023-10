Ataque com drone a academia militar faz pelo menos 100 mortos na Síria

Pelo menos nove civis entre as vítimas mortais.

Pelo menos 100 soldados sírios foram mortos e quase 120 ficaram feridos num ataque realizado esta quinta-feira com um drone contra uma academia militar na cidade síria de Homs, anunciou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos.

A organização, com sede em Londres e ativistas no país árabe, indicou que o ataque foi perpetrado durante uma cerimónia de formatura, em que estava presente o ministro da Defesa, Ali Mahmoud Abbas, ponto que não foi, no entanto, confirmado pelas autoridades sírias.

De acordo com o observatório, há, entre os mortos causados pela forte explosão, pelo menos nove civis e, entre os feridos, há dezenas em estado crítico.