Mulher encontrada morta em Lordelo. Cadáver do companheiro localizado pouco depois

Uma mulher, de 55 anos, foi encontrada morta, ao início desta manhã de sexta-feira, na rua dos Bombeiros Voluntários, em Lordelo, Paredes.Há fortes indícios de que um crime de homicídio esteja na origem da morte. A vítima foi encontrada com vários ferimentos provocados por esfaqueamento. O companheiro foi encontrado, pouco depois, já cadáver no leito de um rio, também em Lordelo.Os bombeiros de Lordelo foram acionados para ambos os locais. A GNR e a Polícia Judiciária do Porto também foram mobilizadas.