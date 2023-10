Adiado julgamento de Manuel Pinho e Ricardo Salgado devido à greve da Administração Pública

Este é o segundo adiamento da sessão pelo mesmo motivo.

O julgamento de Manuel Pinho e Ricardo Salgado voltou a ser adiado devido à greve da Administração Pública, esta sexta-feira.A sessão no Tribunal Central Criminal de Lisboa, no Campus de Justiça, já tinha sido adiada esta terça-feira devido à greve dos funcionários judiciais

No processo EDP, o Ministério Público acusou o ex-ministro da Economia de receber subornos do ex-banqueiro durante o período em que esteve no Governo de Sócrates, de março de 2005 a julho de 2009.



Manuel Pinho diz que não mantém contacto com Ricardo Salgado "há vários anos" e nega ter recebido subornos do BES.