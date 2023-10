Presidente alemão ‘troca’ Grupo de Arraiolos europeu por encontro com Biden

Frank-Walter Steinmeier é recebido esta sexta-feira nos Estados Unidos.

A reunião informal do Grupo de Arraiolos arrancou na manhã desta sexta-feira, no Porto, sem a presença do presidente da Alemanha. Frank-Walter Steinmeier é recebido esta sexta-feira nos Estados Unidos da América por Joe Biden.Marcelo Rebelo de Sousa recebeu na manhã desta sexta-feira, no hotel Palácio do Freixo, os restantes 12 presidentes sem funções executivas de países europeus. A guerra na Ucrânia, as migrações e o atual estado político, social e económico da Europa são alguns dos temas em debate na reunião à porta fechada, que decorre nesta altura.Ao contrário do previsto, o presidente alemão não está presente, já que estará esta sexta-feira com Joe Biden. Segundo a Casa Branca, os dois presidentes "vão reafirmar os fortes laços entre Estados Unidos da América e Alemanha, incluindo a próxima coordenação como aliados da NATO numa série de questões importantes como defender os valores democráticos e o compromisso de apoiar a Ucrânia na sua defesa à invasão da Rússia".Entretanto, o encontro do Grupo de Arraiolos prossegue com nova reunião, após o almoço, aberta às delegações dos países presentes, e um jantar de encerramento, no Palácio da Bolsa.