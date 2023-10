Ativistas do grupo Climáximo bloqueiam trânsito na Avenida de Roma em Lisboa

Este é o quarto dia consecutivo em que o grupo interrompe a normalidade. Foram detidos pela PSP.

Quatro ativistas do grupo Climáximo bloquearam, esta sexta-feira, o trânsito na Avenida de Roma pelas 11h00. De acordo com um comunicado enviado às redações, os jovens acabaram detidos pela PSP.Este é o quarto dia consecutivo em que o grupo interrompe a normalidade.

A porta-voz no local, Mariana Rodrigues, citada nUM comunicado, sustenta que "empresas fósseis estão a matar" a sociedade e "a garantir a destruição de tudo através da expansão do seu arsenal de destruição em massa".

"Setembro foi uma anomalia climática sem precedentes. Em paralelo, saiu hoje um relatório da UNICEF que indica que eventos climáticos extremos deslocaram pelo menos 43 milhões de crianças nos últimos anos. Estas são só as que conhecemos, possivelmente só a ponta do iceberg de acordo com a UNICEF. Tudo isto é legal. Como podemos consentir com esta normalidade?", questiona o coletivo.

Na terça-feira e na quarta-feira, os ativistas bloquearam a Segunda Circular e a Estrada de São Bento, em Lisboa e, na quinta-feira pintaram de vermelho a fachada da sede da REN.

O coletivo destaca ainda as mensagens de apoio que tem recebido e dá conta de que, na próxima segunda-feira, às 19H00, no Campo Mártires da Pátria, em Lisboa, vai realizar uma apresentação sobre os planos futuros do movimento e como as pessoas se podem juntar.