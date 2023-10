Homem morre em capotamento de trator em Terras de Bouro

GNR investiga as causas do acidente.

Um homem morreu ao início da tarde desta sexta-feira, na sequência do capotamento de um trator em Balança, Terras de Bouro. Ao que o Correio da Manhã apurou, a vítima, com cerca de 65 anos, terá caído de um terreno, juntamente com o trator, para uma estrada municipal. Os bombeiros de Terras de Bouro foram de imediato para o local, assim como a equipa médica da VMER de Braga, mas o óbito foi declarado.

O acidente aconteceu cerca das 13h45 e no local estavam mais de uma dezena de elementos dos bombeiros e GNR, que vai investigar.