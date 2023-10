Dois assistidos por inalação de fumos durante fogo num restaurante em Faro

Fogo terá começado no exaustor do restaurante.

Duas pessoas foram assistidas por inalação de fumos na sequência de um incêndio num edifício que acolhe um restaurante e um hostel, na cidade de Faro.Segundo oapurou, o alerta foi dado às 14h48 e o fogo terá começado no exaustor do restaurante.Foi combatido por 22 operacionais dos Bombeiros Sapadores de Faro, Bombeiros Municipais de Olhão e de São Brás de Alportel.As vítimas foram assistidas no local pela Cruz Vermelha por inalação de fumos e transportadas, por precaução, para o hospital de Faro.