Direção-executiva do SNS reúne-se sábado com hospitais devido à crise nas urgências

A direção-executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) vai reunir-se durante o dia de sábado com administrações dos hospitais, que estão a enfrentar dificuldades em completar as escalas das equipas de urgência.

A informação foi avançada hoje ao final do dia por vários órgãos de comunicação social e confirmada à Lusa por fonte da direção-executiva do SNS, que referiu que se realizarão várias reuniões ao longo do dia, mas sem especificar quantas estão agendadas.

Nas últimas semanas, alguns hospitais do país estão a enfrentar dificuldades em garantir escalas completas das equipas, sobretudo para os serviços de urgência, uma vez que vários médicos estão a recusar-se fazer mais do que as 150 horas extraordinárias anuais previstas na lei.

Num levantamento feito esta semana sobre a entrega de minutas de recusa de horas extraordinárias, a Federação Nacional dos Médicos (Fnam) salientou que a situação está a provocar encerramentos e constrangimentos nos serviços de urgências, mas também nas escalas de outros serviços hospitalares.

Segundo a FNAM, cerca de 2.000 médicos já se recusaram fazer mais horas extras do que as legalmente previstas.

Também esta semana, a porta-voz do movimento Médicos em Luta disse à Lusa que o Sistema Nacional de Saúde "está a ruir" e que os médicos já não conseguem travar essa "demolição", registando-se constrangimentos em 27 hospitais do país.

O Hospital de Santa Maria - o maior do país -- apelou hoje para que apenas recorram à sua urgência os doentes que necessitam de cuidados urgentes e emergentes, alegando que o serviço está sob grande pressão por estar a receber utentes de outros hospitais.