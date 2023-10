Morreu a mulher de Alex Ferguson

Cathy Ferguson tinha 84 anos.

Alex Ferguson, lendário treinador do Manchester United, está de luto pela morte da mulher, Cathy, aos 84 anos. A informação foi confirmada esta sexta-feira pela própria família num comunicado."Estamos profundamente tristes por confirmar a morte de Lady Cathy Ferguson, que perdeu a vida ontem e deixa o seu marido, três filhos, duas irmãs, 12 netos e um bisneto", pode ler-se no comunicado, divulgado pelo 'Daily Mail'.O Manchester United também já reagiu à notícia: "Todos no Manchester United enviam as suas mais profundas condolências a Sir Alex Ferguson e à sua família pela morte de Lady Cathy, amada mulher, mãe, irmã, avó e bisavó, assim como uma torre de força ao longo da carreira de Sir Alex".Refira-se que Alex Ferguson era casado com Cathy desde 1966.