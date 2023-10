Redução de taxas e aumento de despesas aliviam IRS

Governo prepara-se para reduzir a carga fiscal sobre o IRS através do corte nas taxas de alguns escalões e do aumento dos limites das despesas gerais e familiares à coleta.

O Governo está a preparar o alívio da carga fiscal no IRS através da redução das taxas de alguns escalões do imposto e do aumento dos limites da dedução das despesas gerais e familiares à coleta. As medidas para o alívio no IRS serão aprovados este sábado em Conselho de Ministros.