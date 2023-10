Sobe para 40 o número de mortos em ataque do Hamas a Israel. Há pelo menos 740 feridos

srael declarou estado de emergência na sequência dos ataques do Hamas, este sábado, de acordo com a Al Jazeera. Pelo menos 40 pessoas morreram e 740 ficaram feridas.O ministro da Defesa instituiu a lei marcial num raio de 80 quilómetros da Faixa de Gaza, incluindo Tel Aviv e Beersheba. Citado pela agência Reuters, Yoav Gallant vincou que "o Hamas cometeu um grande erro" ao lançar uma nova operação militar contra o país.

De acordo com o porta-voz do Exército, este sábado, 2500 foguetes foram disparados da Faixa de Gaza em direção a Israel por mar e por terra. A situação obriga a chamar milhares de reservistas, segundo a mesma fonte.Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, garantiu que "o inimigo vai pagar um preço que nunca imaginou"."Estamos em guerra e vamos vencer", asseverou.João Gomes Cravinho (ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal): "Condenamos firmemente os ataques terroristas lançados contra civis pelo Hamas este sábado. Israel tem o direito de se defender ".Recep Tayyip Erdogan (presidente da Turquia): "Peço aos palestinianos que ajam com contenção e que evitem promover atos violentos que agravem a situação".Émmanuel Macron (presidente de França): "Condeno veementemente os ataques terroristas que estão a ter lugar contra Israel".Annalena Baerbock (ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha): "Israel tem direito a defender-se do terror".Josep Borrell (chefe da diplomacia europeia): "Acompanhamos com angústia as notícias sobre Israel e condenamos inequivocamente os ataques do Hamas. Esta violência horrível tem de cessar imediatamente".