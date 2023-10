Recluso agredido com objeto cortante na cadeia de Paços de Ferreira

Vítima sofreu um ferimento na cabeça e foi transportada a uma unidade hospitalar.

Um recluso de 39 anos foi agredido com um objeto cortante, no interior do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, na tarde de sexta-feira. A vítima sofreu um ferimento na cabeça e foi transportada a uma unidade hospitalar. A arma usada foi o pé de um banco de madeira. Já teve alta e voltou à cadeia.

A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais confirmou ao CM a situação e indica que "como decorre do legalmente previsto, os reclusos envolvidos nesta ocorrência estão em medida cautelar de confinamento, enquanto decorrem os procedimentos disciplinares previstos em Lei".