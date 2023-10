Aplausos ao Hamas e solidariedade com Israel: As reações dos líderes mundiais ao ataque na Faixa de Gaza

Ofensiva do grupo islâmico deixou o país do Médio Oriente sob estado de alerta de guerra.

Benjamin Netanyahu, vários foram os políticos que condenaram o ato terrorista que já fez





Benjamin Netanyahu marcou a posição com clareza e deixou um aviso aos adversários. " Estamos em guerra, não é uma operação, mas uma guerra . O inimigo pagará um preço que não conhecia", disse o político, líder do governo desde dezembro de 2022 (já tinha desempenhado essa função duas vezes, entre 1996 e 1999 e entre 2009 e 2021). Marcelo condena ataque "inaceitável e intolerável" do Hamas



Esta manhã, Israel despertou em estado de alerta ao deparar-se com um ataque surpresa do grupo islâmico Hamas. A ofensiva atingiu o país do Médio Oriente, mas teve ecos em todo o mundo. Do Ministro dos Negócios Estrangeiros português a, passando pelo primeiro-ministro israelitamais de 20 mortos e pelo menos meia centena de feridos.O primeiro-ministro israelitaO Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condenou o ataque "inaceitável e intolerável" do Hamas e enviou uma mensagem de condolências e solidariedade ao homólogo israelita, não tendo notícias de portugueses afetados.

"Portugal não pode deixar de condenar, como já o fez o Governo e também o fiz eu através de nota publicada no site da Presidência, o ataque do Hamas a Israel", disse Marcelo.



António Costa e Augusto Santos Silva lamentam vítimas destes ataques



O primeiro-ministro, António Costa, e o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, condenaram este sábado os "ataques terroristas" do Hamas em território de Israel.

"Os ataques terroristas deste sábado contra Israel são inaceitáveis e merecem a nossa forte condenação. Lamentamos as vítimas destes ataques, deixando uma palavra de solidariedade aos seus familiares", afirmou António Costa na rede X, antigo Twitter.



Também o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, condenou "nos termos mais firmes os ataques terroristas lançados pelo Hamas em território de Israel e contra civis".



"São atos bárbaros, que nada justifica", escreveu Santos Silva no X.





Condenamos firmemente os ataques terroristas lançadas contra civis pelo Hamas hoje. Israel tem o direito de se defender. Estes ataques nada resolverão, contribuindo apenas para piorar a situação na região. Estamos solidários com Israel e oferecemos condolências pelas vítimas", escreveu o Ministro dos Negócios Estrangeiros no X, antigo twitter.

Annalena Baerbock, ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, acredita que "Israel tem direito a defender-se do terror". "A violência contra civis inocentes tem de parar imediatamente", defendeu no X.



James Cleverly, ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, também vincou o direito de defesa dos israelitas. "O Reino Unido defende o direito de Israel em defender-se", escreveu.



Europa mostra apoio a Israel e pede paz

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, também se manifestou contra o ato do Hamas e, tal como vários líderes da UE, condenou o ataque.



"Condeno inequivocamente o ataque do Hamas contra civis israelitas. Trata-se de terrorismo na sua pior forma. Israel tem o direito de defender-se contra tão hediondo ataque", escreveu.



Já Josep Borrell, Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, disse acompanhar a situação "com angústia". "Estamos a seguir as notícias que chegam de Israel com angústia. Condenamos inequivocamente os ataques do Hamas. Esta violência horrorosa tem de parar imediatamente. Terrorismo e violência não resolvem nada", partilhou no X.



Zelensky condena e Rússia pede "cessar-fogo"

A porta-voz do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, pediu um "cessar-fogo imediato" na Faixa de Gaza. "Pedimos aos palestinianos e aos israelitas que imponham, imediatamente, um cessar-fogo e estabeleçam, com apoio da comunidade internacional, uma negociação pela tão ansiada paz no Médio Oriente", disse, num comunicado.



O líder ucraniano Volodymyr Zelensky condenou a ofensiva do Hamas e apelidou-a "terrorista". "Quem recorre ao terrorismo, e quem o financia, comete um crime contra o mundo", escreveu no X.



"Condeno fortemente os ataques terroristas contra Israel. Expresso a minha solidariedade total com as vítimas, as suas famílias e os seus entes queridos", escreveu o presidente francês.Também na Europa,

EUA querem garantir que Israel tem o necessário para se defender

O Secretário da Defesa dos Estados Unidos da América disse que o país norte-americano vai trabalhar para garantir que Israel "tem o que é preciso para se defender".



Aplausos ao ataque vindos do Irão e Líbano

O partido-milícia libanês Hezbollah aplaudiu o ataque do Hamas contra Israel. Num comunicado citado pelo media 'online' libanês Naharnet, o grupo muçulmano xiita considera o ataque "heroico" e "vitorioso" e um alerta para todos os países árabes e islâmicos da região que procedem à normalização das relações com Israel.

No Irão, o conselheiro do líder Ali Khamenei congratulou o Hamas pela ofensiva. "Estamos com os lutadores palestinianos até à libertação da Palestina e de Jerusalém".

Já o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar disse que Israel era responsável pelo sucedido esta manhã, tal como o governo iraquiano, que referiu, num comunicado, que as mortes eram reflexo de uma "opressão sistémica.