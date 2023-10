Dois feridos em explosão na Covilhã

Polícia Judiciária foi acionada e investiga as causas do acidente.

Um homem, de 34 anos, e uma jovem, de 15, ficaram feridos numa explosão causada por uma fuga de gás na Covilhã. Foram ambos transportados para o hospital.sabe que a vítima mais grave é o adulto, que apresenta queimaduras consideradas graves.A explosão aconteceu num prédio na rua dos Olivais, no centro da vila de Teixoso. O alerta foi dado por volta das 13h45.Polícia Judiciária foi acionada e investiga as causas do acidente.