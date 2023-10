Quatro feridos por inalação de fumos em incêndio num restaurante em Canidelo

Vítimas foram assistidas no local.

Quatro pessoas inalaram fumo num incêndio que deflagrou, na manhã deste sábado, no restaurante de praia Mar à Vista, em Canidelo, Vila Nova de Gaia. As vítimas foram assistidas no local.



Os Sapadores de Gaia e os Voluntários de Coimbrões estiveram restaurante. Foram os funcionários que apagaram as chamas. Não houve necessidade de evacuar o edifício. O espaço funcionou na hora de almoço.