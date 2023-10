Da carruagem ao corte do bolo com uma espada: Tudo sobre o casamento da Infanta D. Maria Francisca em Mafra

Este é o primeiro casamento real desde o casamento de D. Duarte Pio e D. Isabel de Herédia, que aconteceu há 28 anos.

Milhares de pessoas juntaram-se, este sábado, para assistir ao casamento da Infanta D. Maria Francisca de Bragança e o advogado Duarte Sousa Martins na Basílica do Palácio Nacional de Mafra.Na cerimónia estiveram presentes representantes de várias famílias monárquicas europeias, bem como Carlos Moedas, Pedro Santana Lopes, Pedro Passos Coelho e ainda Marcelo Rebelo de Sousa.Este é o primeiro casamento real desde o casamento de D. Duarte Pio e D. Isabel de Herédia, que aconteceu há 28 anos. Tal como aconteceu nessa altura, também o casamento da filha dos duques de Bragança teve a presença do povo, com cadeiras portáteis, chapéus e bandeiras com o símbolo monárquico na mão.A noiva chegou à Basílica numa carruagem do século XVIII, acompanhada pelo pai, e percorreu o altar numa passadeira vermelha. A cerimónia foi presidida pelo Cardeal D. Manuel Clemente.

À saída, a Infanta e o marido cumprimentaram o povo e cortaram o primeiro bolo da festa, cortado com uma espada e distribuído por todos os que assistiam à cerimónia.

Cerca de 1200 convidados seguiram para o Convento de Mafra, onde decorre o Copo de Água, com um menu focado na gastronomia tradicional portuguesa.