Rebentamento de quadro elétrico causa incêndio e faz quatro feridos no Porto

Na fuga uma mulher, de 38 anos, saltou do primeiro andar.

Um fogo deflagrou este sábado à noite no segundo andar um prédio na rua de Trás, no centro da cidade do Porto, e fez quatro feridos. O incêndio foi provocado pelo rebentamento de um quadro elétrico e assustou os moradores. Na fuga uma mulher, de 38 anos, saltou do primeiro andar. A queda foi amparada por vizinhos, mas a vítima sofreu alguns ferimentos. Foi transportada para o Hospital de Santo António, no Porto. Também uma outra mulher e um homem foram hospitalizados devido à inalação de fumo. Há a registar um quarto ferido, que recusou ser transportado para o hospital. As vítimas foram assistidas pelos Bombeiros Voluntários do Porto e pelo INEM. Os meios de socorro foram acionados às 22h00. O fogo foi rapidamente controlado. A PSP tomou conta da ocorrência.