Salários no privado sobem 5% em 2024

Governo, patrões e UGT renovam acordo sobre rendimentos que confirma aumento do salário mínimo nacional para 820 euros, mais 7,9%.

Governo, patrões e sindicatos estabeleceram este sábado um acordo que prevê aumentos salariais de 5% no setor privado em 2024 e a subida do salário mínimo para 820 euros, um acréscimo de 7,9% face aos atuais 760 euros, revelou o primeiro-ministro, António Costa. O líder do Governo explicou ainda que haverá "uma redução efetiva do IRS", sem especificar em que moldes, mas tal como oavançou, o corte no imposto deverá estar centrado nos salários brutos mensais entre mil e 3500 euros. Esta medida vai constar do próximo Orçamento do Estado, aprovado este sábado em Conselho de Ministros extraordinário.