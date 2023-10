Praga de percevejos em França obriga a encerrar sete escolas

Mais de 50 alunos tiveram de ser realojados devido ao encerramento de dormitórios.

O Ministério da Educação francês viu-se obrigado a encerrar sete escolas face à praga de percevejos que o país europeu tem enfrentado nos últimos dias."Foram detetados percevejos em 17 instituições, acredito. Neste momento já foram encerradas sete escolas por esse motivo", disse o ministro da Educação de França, Gabriel Attal, à France 5.Na última semana o governo francês já reuniu várias vezes para analisar este problema, numa altura em que o país recebe o mundial de Rugby e se prepara para acolher os Jogos Olímpicos, em 2024."Os casos estão a crescer. Precisamos de uma resposta imediata, para resolver o assunto", acrescentou. Os percevejos têm sido avistados maioritariamente nos transportes públicos, mas também já foram vistos em salas de cinema.A infestação também já obrigou a encerrar alguns dormitórios de estudantes em Creuse e em Sarthe, informa o Le Parisien. Foram encontradas soluções para alojar os mais de 50 jovens afetados com estes encerramentos.O governo está numa corrida contra o tempo para eliminar a praga antes de receber o evento olímpico, que trará a Paris milhões de pessoas.Os percevejos são insetos pequenos, sem asas, que medem menos de um centímetro. Costumam esconder-se em colchões e sobrevivem com sangue, normalmente mordem durante a noite.Os insetos sempre estiveram, de forma mais controlada, muito presentes na capital francesa. Os peritos apontam o crescimento do turismo no pós-pandemia como um dos motivos que explica a infestação.De momento, os turistas são aconselhados a inspecionar minuciosamente as camas, e os assentos dos transportes públicos. Quando regressarem ao país de origem devem analisar as bagagens para detetar os insetos. A roupa usada deve ser lavada com temperaturas muito quentes.