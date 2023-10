MNE tem sinalizados 80 portugueses em Israel e nenhum registo de afetados

Serviços consulares estão a identificar voos comerciais que possam ser utilizados para deixar o país.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) continua sem registo de portugueses diretamente afetados pelos ataques do Hamas a Israel, e tem sinalizados 80 cidadãos nacionais no país.

Em comunicado, o MNE indica estarem "sinalizados cerca de 80 cidadãos nacionais, entre turistas e residentes, que contactaram o Gabinete de Emergência Consular para assinalarem a sua presença no território, ou para solicitarem apoio na identificação de alternativas para a saída do país".

À semelhança do que está a ser feito pelos restantes parceiros da União Europeia, os serviços consulares do MNE estão a identificar voos comerciais que possam ser utilizados para deixar o país, lê-se na nota do ministério.