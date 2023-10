Goiás, de Armando Evangelista, na zona de descida do Brasileirão

Equipa orientada pelo técnico português sofreu reviravolta caseira face ao também 'aflito' Bahia.

O Goiás, dirigido pelo treinador português Armando Evangelista, 'caiu' este sábado na zona de descida da Liga brasileira de futebol, ao sofrer uma reviravolta caseira face ao também 'aflito' Bahia (6-4), na abertura da 26.ª jornada.

Em Goiânia, os 'esmeraldinos' ainda inverteram um 'bis' de Everaldo (15 e 38 minutos), intercalado com um golo concretizado antes da linha do meio-campo de Gilberto (18), ex-defesa do campeão português Benfica, com tentos de Guilherme Marques (28 e 45+2), Matheus Babi (45+3) e João Magno (50), todos com passagens prévias por clubes lusos.

A resposta do clube de Salvador, que foi comandado por Renato Paiva até ao início de setembro e vinha de dois derrotas seguidas, foi incitada por Everaldo, que fez o 'hat-trick' (53 minutos) e serviu Rafael Ratão (57) para o 5-4, numa vitória selada por Biel (90+6).

O Bahia subiu ao 15.º lugar, com 28 pontos, fugindo da zona de despromoção, na qual passou a estar o Goiás, 17.º classificado, que já não ganha há sete partidas e regista os mesmos 27 do Santos, adversário de hoje do Palmeiras, comandado por Abel Ferreira.