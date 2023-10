Ex-Sporting a jogar em Israel quer regressar a Portugal "o mais rápido possível"

desencadeado este sábado pelo grupo islâmico Hamas em Israel.



O futebolista, que já jogou em clubes como o Sporting CP e o Estoril Praia, disse ao

estar a tentar regressar a Portugal "o mais rápido possível" para poder escapar a uma possível escalada do conflito no país que o recebeu pela segunda época consecutiva.

Samba não está na zona atacada, mas conta que foi aconselhado a abandonar o país "por uma questão de segurança". "Apesar de estar a cerca de 01h20 dos ataques ocorridos, o que sabemos é que a área onde estou [Haifa] está sob alerta de ataque", explicou.De acordo com a imprensa internacional, os clubes das ligas profissionais permitiram que os jogadores estrangeiros deixassem Israel. A sexta jornada do campeonato de futebol de Israel foi adiada.O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) continua sem registo de portugueses diretamente afetados pelos ataques do Hamas a Israel, e tem sinalizados 80 cidadãos nacionais no país Recorde-se que na madrugada de sábado o Hamas anunciou a escalada do conflito ao revelar que ia levar a cabo a operação tempestade Al-Aqsa . Até ao momento, pelo menos 600 israelitas morreram e 2.048 ficaram feridos. Devido à retaliação israelita, 370 palestinianos foram mortos e mais de 2.200 ficaram feridos.A Embaixada de Israel em Portugal confirmou, este sábado, ter declarado "estado de guerra" e o "nível mais elevado de emergência" após um ataque do Hamas.