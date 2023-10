Forças Armadas preparam voo de apoio ao regresso de portugueses

Cerca de cem cidadãos nacionais estão sinalizados.

após um ataque surpresa desencadeado pelo grupo islâmico Hamas, com recurso a foguetes disparados na Faixa de Gaza. Este número diz respeito ao total de pessoas que "contactaram o Gabinete de Emergência Consular apenas para assinalarem a sua presença no território, ou para solicitarem apoio na identificação de alternativas para a saída do país, as quais continuam a ser partilhadas".



O atendimento no Gabinete de Emergência Consular (GEC) foi reforçado, sublinhando-se que os contactos devem apenas ser feitos para estes números - +351217929714 / +351961706472 (chamadas telefónicas regulares) ou através do e-mail gec@mne.pt

O Governo anunciou, este domingo, que vai enviar um avião da Força Aérea com destino a Isreal, "sob estreita coordenação do Comando Conjunto das Operações Militares do EMGFA", para resgatar os portugueses que "procuram sair do país".Segundo o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, "logo que seja dada a autorização de sobrevoo por parte das autoridades israelitas, informar-se-áde quando chegará o avião e quais os procedimentos a seguir por parte dos portugueses que procuram sair do país".Cerca de cem cidadãos nacionais, entre turistas e residentes, foram sinalizados