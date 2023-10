Seis pessoas resgatadas de praias não vigiadas em Vila do Conde

Quatro das vítimas foram levadas para o hospital.

Seis pessoas foram este domingo resgatadas do mar nas praias da Árvore, Pôr-do-Sol e Moreiró, em Vila do Conde, sendo quatro delas depois transportadas para o hospital, revelou em comunicado a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O resgate foi da responsabilidade de elementos da Estação Salva-vidas da Póvoa de Varzim e Vila do Conde (distrito do Porto), apoiados por uma mota de água, tendo estado também no local elementos do Serviço Anual de Nadadores-salvadores de Vila do Conde, da Associação de Nadadores-salvadores "Os Golfinhos" e dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, assinala o comunicado.

Estas praias, assinala a AMN, não são vigiadas.

O Comando-local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim e Vila do Conde tomou conta da ocorrência, lê-se ainda na nota, que não refere pormenores sobre o estado de saúde das pessoas levadas para o hospital.

No final de setembro, a Federação Portuguesa de Nadadores-Salvadores (FEPONS) alertou para "o alto risco de afogamento" nas praias portuguesas tendo em conta as altas temperaturas e o fim da assistência a banhistas na maioria das áreas balneares.

Num comunicado, a federação lembrou que "existe morte por afogamento em todos os meses do ano", tal como mostram os relatórios do Observatório do Afogamento.

"Todos os banhistas devem frequentar as praias que ainda têm assistência" por parte de nadadores-salvadores, defendeu a federação.