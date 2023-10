Portugal vence as Ilhas Fiji e conquista a sua primeira vitória de sempre em Mundiais de Râguebi

Frente a uma das potências mundiais da modalidade (8.ª do ranking), Portugal regista a primeira vitória de sempre da sua história em Mundiais.

Num encontro sempre equilibrada, Portugal foi para o intervalo empatado (3-3) e, no segundo tempo, ganhou uma vantagem de 17-10. Só que as Ilhas Fiji reagiram e, sabendo que não podiam perder por mais de oito pontos senão seriam eliminados, aumentaram o ritmo e passaram para a frente. Mas a Seleção Nacional nunca desistiu e, com um ensaio e a correspondente conversão, venceu a partida por 24-23.