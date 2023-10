DJ brasileiro grava momento em que festival de música é atacado pelo Hamas em Telavive. Veja o vídeo

O DJ brasileiro Juarez Petrillo, pai dos DJs

e Bhaskar, esteve presente no festival de música eletrónica que foi atacado pelo grupo islâmico palestiniano Hamas, em Telavive, Israel. O DJ captou em vídeo o momento da chegada do grupo armado. À medida que os foguetes explodiam, os festivaleiros fugiam em pânico.Segundo o jornal brasileiro G1, o DJ conseguiu escapar do festival a tempo. Juarez Petrilloa encontra-se num 'bunker' a 20 km do local atacado, à espera de poder regressar ao Brasil. Um voo de repatriamento estava previsto para este domingo, mas teve de ser cancelado e ainda não há previsão de nova data.

Também uma jovem, que foi ao festival para celebrar o 26º aniversário, conseguiu fugir do massacre. "Ouvi tiros de todas as direcções, estavam a disparar contra nós de ambos os lados. Todos estavam a correr e não sabiam o que fazer. Foi um caos total", disse Arik Nani à Reuters."Houve muitas coisas terríveis pelo caminho, pessoas que eu queria ajudar mas não podia. Pessoas que foram deixadas para trás, pessoas que precisavam de alguma coisa", disse.Milhares de jovens participaram na Festa da Natureza, perto do Kibbutz Re'im, próximo de Gaza, que se tornou um dos primeiros alvos dos atiradores palestinianos que entraram em Israel na madrugada de sábado. Um porta-voz da ZAKA, um grupo de voluntários que ajuda nas operações de busca e salvamento após ataques terroristas e outras catástrofes, disse aos meios de comunicação social que já recolheu mais de 260 corpos do local onde se realizava um festival de música , no sul de Israel, que foi atacado pelo Hamas.