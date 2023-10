Dois detidos por venda ilegal de bilhetes no Estádio do Dragão

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve dois homens pela venda ilegal de bilhetes para o jogo FC Porto - Portimonense, que decorreu este domingo no Estádio do Dragão, no Porto.A ação decorreu este domingo pelas 17h10, nas imediações do Estádio do Dragão e tinha como objetivo a "fiscalização da venda irregular de títulos de ingresso para espetáculo desportivo".

Segundo comunicado da autoridade, os detidos têm 38 e 39 anos e residem em Vila Nova de Gaia e na Maia, respetivamente. A PSP apreendeu 30 bilhetes e 461 euros.