GNR apreende em feira de Vieira do Minho mais de 2.400 artigos contrafeitos

Foram constituídos 10 arguidos pelo crime de contrafação.

A GNR apreendeu mais de 2.400 artigos de roupa e de calçado contrafeitos, avaliados em cerca de 124 mil euros, durante uma feira, no concelho de Vieira do Minho, distrito de Braga, anunciou esta segunda-feira esta força de segurança.

"No âmbito de uma operação policial a uma feira anual daquele concelho e que visou o combate à contrafação, os militares da Guarda fiscalizaram diversas bancadas que tinham para venda 2.412 artigos contrafeitos de diversas marcas, nomeadamente, de roupa, calçado e acessórios de moda, motivo que levou à sua apreensão", explica a GNR, em comunicado.

Esta força de segurança diz que foram constituídos 10 arguidos, com idades entre os 30 e os 56 anos, pelo crime de contrafação.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vieira do Minho.





A ação foi levada a cabo na sexta-feira pelo Comando Territorial de Braga, através do Destacamento Territorial da Póvoa de Lanhoso.

A ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção de Braga e da Unidade de Ação Fiscal da GNR do Porto.

"A Guarda Nacional Republicana relembra que o objetivo principal deste tipo de ações é garantir o cumprimento dos direitos de propriedade industrial, visando essencialmente o combate à contrafação, ao uso ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos", lê-se ainda no comunicado.