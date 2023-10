Casal israelita morreu a lutar com membros do Hamas mas conseguiu salvar os filhos

Bebés foram encontrados mais de 14 horas depois.

Um casal israelita, assassinado por membros do Hamas que entraram na sua casa, conseguiu esconder os filhos gémeos, de dez meses, antes de serem executados. Os bebés foram encontrados, 14 horas depois, sem ferimentos.Itai e Hadar Berdichevsky, de 30 anos, foram atacados na sua residência em Kfar Gaza, a cerca de cinco quilómetros de Gaza. Os pais esconderam os filhos num abrigo anti-bomba e lutaram com os terroristas, antes de morrerem.As tropas israelitas encontraram os gémeos sem ferimentos, 14 horas depois do ataque do Hamas, e entregaram-nos à avó.Até ao momento, o ataque, que começou no sábado , em Israel, já fez mais de 900 mortos, 250 dos quais num festival de música . A retaliação israelita provocou a morte de 697 pessoas em Gaza.