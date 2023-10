Antiga atriz porno aplaude ataques do Hamas em Israel

Mia Khalifa pede aos "soldados da paz" islâmicos que gravem as incursões "na horizontal".

Mia - Hamas

A antiga atriz pornográfica Mia Khalifa elogiou os ataques do Hamas em Israel e foi fortemente criticada nas redes sociais. A modela libanesa até pediu aos membros do grupo islâmico para "virarem o telemóvel" para gravar as incursões "na horizontal".Mia Khalifa sempre criticou a posição de Israel, acusando o estado de praticar "apartheid". "Se olhas para a situação na Palestina e não ficas no lado dos palestinianos, então estás no lado errado da história e o tempo vai demonstrá-lo", escreveu no X, antigo Twitter.A modelo ainda publicou uma fotografia de membros do Hamas, onde acrescentou a descrição "Pintura do Renascimento". Além de ter criticado Kylie Jenner por ter partilhado uma imagem de apoio a Israel, entretanto apagada, a mulher de 30 anos deixou um apelo aos soldados do grupo islâmico: "Podem, por favor, dizer aos soldados da paz palestinianos para filmarem na horizontal."Desde sábado, Mia Khalifa tem partilhado inúmeras publicações de apoio ao Hamas e tem sido criticada pelos internautas. A antiga atriz pornográfica foi banida do seu país natal, o Líbano. Em 2018 disse que recebeu ameaças de morte do Daesh, por gravar um vídeo pornográfico com 'hijab'.