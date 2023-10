Baixa do IRS beneficia salários até 2 mil euros brutos

Descida (entre 1,25 e 3,5 pontos percentuais) vai até ao 5.º escalão, mas beneficia todos os contribuintes.

Um orçamento fiscalmente "simples" e com efeitos "diretos". Foi esta a filosofia do Governo no alívio fiscal consagrado nas contas do Estado para 2024 que serão entregues no Parlamento esta terça-feira.