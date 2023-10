Ministério Público diz que “Pinho mercadejou cargo de ministro”

Primeira sessão de julgamento do caso EDP arrancou esta terça-feira.

"O Ministério Público pretende provar que Manuel Pinho fez um acordo com Ricardo Salgado para manter-se ao serviço do GES e, enquanto ministro da Economia, tomar decisões em função do BES e de clientes do banco. Pinho mercadejou o cargo", afirmou esta terça-feira o procurador Rui Batista no início da primeira sessão de julgamento do caso EDP. Para o magistrado, não há dúvidas que de Pinho foi corrompido pelo ex-presidente do BES. "As contrapartidas foram um pagamento de 15 mil euros mensais, um pagamento de 500 mil euros e um conjunto de outros benefícios"

O ex-ministro da Economia, que está a ser julgado pelos crimes de corrupção passiva, branqueamento de capitais e fraude fiscal, está presente em tribunal. Assim como sua mulher, também arguida.



Na mesma sessão, o advogado de Pinho, Ricardo Sá Fernandes, já refutou o pagamento de subornos. "O que nos propomos provar em julgamento é que não houve benefícios atribuídos a Manuel Pinho enquanto ministro", referiu o advogado, que lembrou que Pinho é o primeiro membro de um Governo a ser julgado por corrupção.

José Sócrates foi acusado de corrupção, no caso Marquês, mas ainda não foi a julgamento.