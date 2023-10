IVA zero termina este ano e sacos de plástico para pão ou fruta passam a custar 4 cêntimos

O ministro das Finanças, Fernando Medina, apresenta esta terça-feira a proposta do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).Medina garantiu que o Governo teve em conta a atual conjuntura e as necessidades das famílias no OE2024 e que a proposta vai dar resposta aos principais problemas. O documento tem três pilares fundamentais: O aumento dos rendimentos, reforço do investimento público e o foco no futuro.

Entre as medidas da proposta orçamental constam um desagravamento do IRS e atualização dos escalões e alterações ao regime do IRS Jovem.