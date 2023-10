PJ detém homem que estava foragido há dois anos para cumprir penas por violação e tráfico de droga

Criminoso foi localizado no Seixal.

A Polícia Judiciária deteve, esta segunda-feira, um homem que estava foragido há dois anos para que cumprisse as duas penas de prisão a que está condenado: uma pena de de cinco anos e oito meses por violação agravada e de outra do mesmo tempo pelo crime de tráfico de estupefacientes agravado.

O detido, localizado no concelho do Seixal, deu entrada no Estabelecimento Prisional para cumprimento de pena, informa a autoridade em comunicado.