Ricardo Horta dispensado da Seleção Nacional

Ricardo Horta foi dispensado esta terça-feira do estágio da Seleção Nacional que prepara a dupla jornada da fase de qualificação do Euro’24.

"O internacional português fez exame esta manhã o qual indicou não ser recuperável para participar em nenhum dos jogos da Seleção - sexta feira com a Eslováquia e segunda-feira com a Bósnia - pelo que foi dispensado", pode ler-se no comunicado da FPF.

O extremo não jogou frente ao Rio Ave, no sábado, devido a uma lesão numa coxa, e ontem, no primeiro treino após a concentração da equipa das quinas, fez apenas trabalho de ginásio.Roberto Martínez terá assim 24 jogadores aptos para os dois jogos depois de Raphäel Guerreiro se ter lesionado em vésperas da concentração.