Homem é morto pela polícia após entrar com carro em consulado chinês nos EUA

Um homem foi morto a tiro pela polícia por ter entrado com um carro dentro do consulado da China em São Francisco, nos Estados Unidos. A polícia de São Francisco diz que "os agentes entraram em contacto com o suspeito e ocorreram disparos envolvendo agentes", indica a agência

.

A sargento da polícia de São Francisco, Kathryn Winters, ressalva que ainda não se sabe "quantas pessoas estavam dentro do consulado no momento da colisão", mas não há registo de vítimas deste incidente.

A polícia garante que o condutor foi "declarado morto à chegada ao hospital", apesar dos esforços da polícia e dos paramédicos.O consulado chinês nos Estados Unidos emitiu um comunicado onde descreve a abordagem da vítima como uma "condução violenta dentro do consulado, impondo ameaças sérias à segurança das pessoas e dos staff, e que causou danos às instalações dos consulado". Fica também expressa a "forte condenação" daquele que é descrito, no comunicado do consulado, como um "ataque violento".Um porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês afirmou que o homem, que acabou por morrer, conduziu de forma deliberada na direção do consulado "numa tentativa de matar" as pessoas presentes no local.A autoridades estão a investigar.