Prisão preventiva para homem de 44 anos suspeito de agredir companheira em Sintra

Vítima foi transportada para uma unidade hospitalar.

Um homem, de 44 anos, foi detido pela GNR por violência doméstica, no concelho de Sintra. A vítima de 33 anos, companheira do detido, pediu ajuda às autoridades "devido ao medo e inquietação causados pelo agressor, motivo que levou à detenção do mesmo".

Segundo um comunicado da GNR, a mulher necessitou de assistência médica e, por isso, foi transportada para uma unidade hospitalar.

Pesente ao Tribunal Judicial de Sintra, no mesmo dia, o homem ficou em prisão preventiva.