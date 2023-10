Rússia fora do Conselho de Direitos Humanos da ONU e Cuba e China entre países eleitos

Em causa estão acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade na Ucrânia.

China e Cuba estão entre os 15 países esta terça-feira eleitos para o mandato 2024-2026 do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU), numa votação em que a Rússia não conseguiu recuperar o seu assento.

Albânia, Brasil, Bulgária, Burundi, China, Costa do Marfim, Cuba, República Dominicana, França, Gana, Indonésia, Japão, Kuwait, Malawi e Países Baixos foram os Estados-membros da ONU esta terça-feira eleitos para o mandato pela Assembleia Geral (AG) das Nações Unidas.



Em abril do ano passado, a AG da ONU já havia aprovado uma resolução em que suspendia a Rússia do Conselho de Direitos Humanos devido a acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade na Ucrânia.