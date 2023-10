"Estamos seguros": Jovem filma-se dentro de bunker momentos antes de ser morto em ataque do Hamas

Ranani Glazer, um jovem brasileiro de 23 anos, filmou-se dentro de um bunker, este sábado, em Israel, momentos antes de ser morto em ataque do Hamas.Segundo o jornal Diário do Nordeste, o jovem terá conseguido escapar do ataque do grupo islâmico Hamas ao festival de música eletrónica, onde se encontrava com a namorada e amigos, junto à Faixa de Gaza. Ranani conseguiu abrigar-se num bunker que, mais tarde, acabou por ser invadido e bombardeado.

Na vídeo, o brasileiro contava ter vivido uma cena de 'filme' quando os terroristas invadiram o festival. Ranani disse ter percorridos vários quilómetros até encontrar o abrigo onde se encontrava.Ranani vivia em Telavive com amigos, trabalhava como estafeta e tinha o sonho de se tornar um DJ no Brasil. Segundo a namorada, também presente no festival, citada pelo G1, o jovem prestou serviço militar em Israel.Nas redes sociais, Rafaela Treistman lamentou a morte do namorado e agradeceu a Ranani por lhe ter salvo a vida."Meu anjo, eu agradeço-te tanto pelo carinho, por me fazeres sentir feliz, por cuidares de mim, por me protegeres. Até quando estávamos prestes a morrer tu não falhaste em acolher-me, em acalmar-me. Eu devo-te a minha vida, tu salvaste a minha. Se tem um herói nesta história toda, esse herói és tu, meu amor", escreveu Rafaela.De acordo com a namorada de Ranani, citada pelo G1, o casal e um dos amigos teve de fingir-se de mortos para continuar vivos. "Lembro-me do Ranani dizer-me para não olhar porque tínhamos pessoas mortas em cima de nós. Usámos o corpo delas para não sermos atingidos", disse.