Mãe e três filhos menores morrem em incêndio num prédio em Vigo. Moradores suspeitam de fogo posto

Três menores e uma mulher morreram esta madrugada de quarta-feira num incêndio que deflagrou num edifício em Vigo, na Galiza. Há ainda oito feridos, um deles grave.Inicialmente, tinha sido avançada a informação que seriam quatro crianças mortas, mas os dados foram retificados.Segundo o jornal La Voz de Galicia, as vítimas mortais são uma mãe, com cerca de 30 anos, e os filhos de 11, 12 e 14 anos.Os bombeiros de Vigo, a polícia nacional e a polícia local estão a trabalhar no local do incêndio, que ocorreu na rua Alfonso X el Sabio. Também foram chamados psicólogos do Colégio Oficial de Psicologia da Galiza, especializados em emergências graves.Alguns moradores declararam que o fogo foi posto. Suspeitam de um vizinho que foi expulso do prédio há poucos dias por ter ateado um incêndio no rés do chão.