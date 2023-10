Jovem sobrevive a dois tiros na virilha e promete vingança

“Sei quem me fez isto e porquê. Ele há de pagar caro.” Estas foram as primeiras palavras do jovem de 22 anos baleado esta terça-feira de manhã, em plena via pública na Tapada das Mercês, Sintra, às duas mulheres que o tentaram ajudar quando ouviram os disparos e viram a vítima a cair.~~