Morreu Dorothy Hoffner, a mulher que fez paraquedismo com 104 anos

Há uma semana bateu o record do Guinness como a pessoa mais velha do mundo a fazer paraquedismo.

Dorothy Hoffner, que há uma semana tinha saltado de um avião e garantido a entrada no Guinness como a pessoa mais velha do mundo a fazer paraquedismo, aos 104 anos, morreu esta segunda-feira, avança a agência Reuters.Um amigo próximo de Dorothy, Joe Conant, afirma que a idosa foi encontrada morta pelos funcionários do lar onde vivia. "Ela era incansável", sublinha Conant, citado pelo The Guardian. O amigo garante que está a trabalhar para garantir que o feito de Dorothy fique certificado e entre oficialmente para o Livro de Recordes do Guinness.

Na altura do salto, a mulher de 104 anos partilhou a sua felicidade e entusiasmo: "É um sentimento maravilhoso sentir a terra debaixo de nós", disse à agência Reuters. E destacou que é possível fazer "estas coisas quando nos sentimos bem".

Dorothy bateu o recorde que pertencia à sueca Linnéa Ingegärd Larsson, de 103 anos, e deixou apenas um desejo por cumprir: andar de balão de ar quente.