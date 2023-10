Bloco de Esquerda condena "os crimes de guerra cometidos pelo Hamas e por Israel"

Partido reconhece "historicamente o direito à autodeterminação da Palestina".

A líder do BE, Mariana Mortágua, afirmou esta quarta-feira que os bloquistas condenam "os crimes de guerra cometidos pelo Hamas e por Israel", reconhecendo "historicamente o direito à autodeterminação da Palestina".

"Nós ficamos chocados com os horrores da guerra como todos ficam. Condenamos os crimes de guerra cometidos pelo Hamas e por Israel e reconhecemos historicamente o direito à autodeterminação da Palestina perante um país que ocupa, que mata e que faz uma limpeza étnica", respondeu Mariana Mortágua durante uma conferência de imprensa na sede do BE, em Lisboa.





Segundo a líder bloquista, "os horrores da guerra" chocam todas as pessoas, "numa guerra injusta e numa escalada que são os civis que têm mais a perder".