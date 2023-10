Agente da PSP Fábio Guerra homenageado na Covilhã a 18 de outubro

Missa e cortejo decorrem no dia da cidade de onde era natural o polícia morto em 2022

Fábio Guerra vai ser homenageado no dia 18 de outubro, no âmbito das comemorações do dia da cidade da Covilhã, de onde era natural. Recorde-se que o agente da PSP foi morto em 2022,

ao tentar pôr fim a uma rixa junto a uma discoteca, em Lisboa.







Está agendada uma missa na Igreja dos Penedos Altos, seguida de um cortejo até ao Largo que irá ser inaugurado em frente à Escola Primária.

A 24 de março de 2022, a cidade da Covilhã

O agente da PSP Fábio Guerra, de 27 anos, morreu a 21 de março de 2022, no Hospital de São José, em Lisboa, devido a "graves lesões cerebrais".







prestou uma última homenagem ao jovem polícia .