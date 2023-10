Histórico lutador de boxe envia avião privado com mantimentos para ajudar Israel

Floyd Mayweather, que se reformou sem derrotas, defende que o Hamas não representa todos os palestinianos.

Floyd Mayweather, amplamente reconhecido como um dos melhores pugilistas da história, anunciou na terça-feira que vai enviar para Israel o seu jato privado, além de "comida e outros mantimentos, incluindo coletes à prova de bala".O avião privado terá sido carregado com mantimentos e parte para o Médio Oriente esta semana, informa a Los Angeles Magazine. A tripulação do voo inclui vários veteranos das Forças Armadas dos Estados Unidos da América."[O Hamas] é um grupo terrorista que está a atacar inocentes. Espero um regresso seguro de todos os norte-americanos ou Israelitas que foram raptados nestes crimes de guerra horrorosos", partilhou nas redes sociais.O lutador que acabou a carreira sem derrotas - e com 50 vitórias - visitou Israel em novembro e escreveu que o Hamas não representa os palestinianos. "Não é altura para política. É tempo de segurança, em primeiro lugar. Que deus abençõe os EUA, Israel e a raça humana", rematou.