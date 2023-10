Carro topo de gama incendeia-se e fogo alastra para monte junto à A11 em Braga

Dois ocupantes do carro saíram ilesos.

Um Porsche ficou totalmente calcinado num incêndio, nesta tarde de quarta-feira, no acesso à A11, em Celeirós, Braga. As chamas alastraram-se ao monte naquela zona, tendo obrigado à intervenção dos bombeiros.O alerta para o incêndio foi dado às 14h28, mas quando as equipas dos Bombeiros Sapadores de Braga chegaram ao local já não foi possível evitar que o topo de gama ficasse totalmente calcinado. Os dois ocupantes do carro saíram ilesos.Os bombeiros tiveram ainda assim que combater um foco de incêndio na berma da variante de acesso à autoestrada A11, uma vez que as chamas se propagaram à zona florestal.No local estiveram 25 elementos dos Bombeiros de Famalicão e Famalicenses e dos Sapadores de Braga. Para o local foi também acionado um meio aéreo para auxiliar no combate ao incêndio florestal originado pelo incêndio na viatura.A Brigada de Trânsito de Braga esteve no local.