"Estávamos cansados de tentar": Jada Pinkett Smith revela que está separada de Will Smith "há sete anos"

Atriz garante "que nunca existirá uma razão para pedir o divórcio", apesar de estar "a tentar perceber" o futuro do casamento.

Jadda Pinkett Smith revelou que vive separada do marido, Will Smith, "há sete anos", numa entrevista à NBC, cujo conteúdo o Daily Mail detalhou esta quarta-feira."Estávamos cansados de tentar. Acho que ainda estávamos presos à fantasia do que pensávamos que a outra pessoa deveria ser", explicou a atriz sobre o que se passou em 2016.Apesar de o casal estar "a tentar perceber" que futuro terá o casamento, Jadda Pinkett Smith, de 52 anos, "jurou que nunca existirá uma razão para pedir o divórcio"."Nós temos um profundo amor um pelo outro", frisou a atriz.Jadda Pinkett Smith prepara o lançamento de um livro de memórias, intitulado "Worthy", no qual descreve a separação como idêntica a um divórcio.O casal contraiu matrimónio em 1997 e tem dois filhos em comum, um de 25 anos e outro de 22.