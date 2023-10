120 turistas retirados de hotel devido a novo incêndio na Calheta

Câmara local abriu um pavilhão para servir de abrigo provisório.

Um novo incêndio deflagrou esta noite no concelho da Calheta, na Ilha da Madeira, e obrigou à evacuação de um hotel com 120 turistas.As chamas, que descem a encosta, estão perto das habitações. O vento tem estado a dificultar as operações no local.

Segundo o presidente da autarquia, Carlos Teles, o fogo teve início no sítio do Lombo da Rocha, na freguesia dos Prazeres, município da Calheta, numa zona residencial, e "estendeu-se depois para os arredores do Hotel Jardim Atlântico" que terá sido evacuado cerca das 20h00.

Os cerca de 120 hóspedes do hotel foram encaminhados para o pavilhão gimnodesportivo dos Prazeres, informou Carlos Teles, adiantando que se for necessário pernoitarão naquele local.

No local estão elementos dos Bombeiros Voluntários da Calheta, Bombeiros Municipais de Santa Cruz, Bombeiros Voluntários Madeirenses, do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza e da Câmara da Calheta, acrescentou.

Contactado pela Lusa cerca das 21h15, o comandante dos Bombeiros Voluntários da Calheta disse que estavam a combater o incêndio naquele momento 16 bombeiros apoiados por seis viaturas.

Em atualização