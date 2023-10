Forças israelitas atacam quartel do Hamas que responde com foguetes contra Telavive

Mohamed Abu Shamla, um oficial da marinha do Hamas, foi morto.

O exército israelita afirmou esta quinta-feira ter atacado durante a noite o quartel-general operacional do movimento islamita Hamas, que respondeu com o lançamento de foguetes contra Telavive.

O comando 'Nohva' integra "terroristas selecionados por responsáveis do Hamas" com a missão de realizar emboscadas, raides, operações de sabotagem, entre outras, indicaram as Forças de Defesa de Israel (FDI), em comunicado.



As FDI informaram ainda que mataram Mohamed Abu Shamla, um oficial da marinha do Hamas, que alegadamente utilizava a sua casa para armazenar armas navais "para realizar operações terroristas contra Israel".