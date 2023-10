Libertada dupla que esfaqueou e roubou três pessoas no Parque das Nações

Uma das vítimas deu entrada no hospital com graves ferimentos no tronco, pernas e braços.

Três pessoas foram esfaqueadas na manhã desta segunda-feira no Parque das Nações em Lisboa. Dois homens, de 18 e 36 anos, foram detidos por ofensas à integridade física grave, roubo e posse de arma proibida aquando da ocorrência, mas foram, entretanto, libertados.

Segundo avança a PSP em comunicado, foi dado o alerta para uma "desordem com armas brancas" que dava conta de esfaqueados. Quando chegou ao local, a autoridade deparou-se com as três vítimas com ferimentos de diferentes graus.





Munidos de armas e com recurso à força física, os suspeitos desferiram os golpes nas vítimas e subtrairiam os pertences de uma delas. Um dos esfaqueados deu entrada no hospital com várias perfurações na zona do tronco, pernas e braços.

"Simultaneamente, e após informados os vários meios policiais das características dos suspeitos foi possível intercetar os mesmos em locais distintos, nas proximidades do local do ilícito, possuindo vestígios hemáticos nas roupas e no corpo, bem como, um dos suspeitos tinha na sua posse a arma branca utilizada, tendo estas uma configuração igualmente proibida ao abrigo da lei das armas", pode ler-se no comunicado da autoridade.